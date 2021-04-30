رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتفقد المنطقة الصناعية تاجوراء

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد دبيبة» رفقة عدد من وزراء الحكومة، أمس الخميس، بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية تاجوراء، شملت كلًا من مركز بحوث الطاقة الشمسية، وشركة الإنماء للصناعات الهندسية، والمعرض الصناعي، بالإضافة إلى جامعة طرابلس القاطع (ج)، ومركز البحوث الصناعية تاجوراء.

وشدد الرئيس خلال هذه الجولة، على أهمية انطلاق المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بتاجوراء، وعلى ضرورة تطويره، لأجل أن يكون أحد المشاريع الاستثمارية الأساسية في المرحلة القادمة.

كما تم خلال الجولة، زيارة شركة الإنماء للصناعات الهندسية لمتابعة الإنتاج الخاص بالأعمدة والأبراج، حيث شدد الرئيس، على ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء في هذا الشأن.

وأكد الرئيس خلال زيارته المعرض الصناعي تاجوراء أن إعادة أحياء المعارض وتجديد نشاطاتها أمر غاية في الاهمية، وكلف وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة حول ذلك.

كما أكد خلال الجولة، على ضرورة دعم مركز البحوث الصناعية تاجوراء للقيام بالأعمال المنوطة به.

وأقيمت في ختام الجولة، مأدبة إفطار بحضور رئيس الحكومة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى أعيان وحكماء وعدد من أعضاء بلدية تاجوراء وأعضاء مجلس نواب المنطقة.