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الهنقاري : حفتر وبقايا أزلام القذافي يخوضون حرب ممنهجة لتخريب الكهرباء

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تعليقًا على ما أعلنه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن تعرض الشبكة الكهربائية لهجمات متعمدة هدفها خلق ازمة مفتعلة ، تحدث المحلل السياسي محمد الهنقاري عن من زعم بأنهم وراء هذه الأعمال .

وقال الهنقاري مخاطبًا متابعيه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :” الحمدللع انكم عرفتوا من هي اليد الي تعمل علي تخريب الممنهج للكهرباء من داخل الشركة وخارجها “.

وزعم الهنقاري أن مايحدث  يسمى في علم يندرج ضمن ما أسماه الحروب الحديثة ( حرب الخدمات ) ونشر صورًا لخبر من صفحات ومنصات للهجوم المسلح بالخمس .

وفي حديث مثير للسخرية ، زعم الهنقاري أيضًا أن من أسماهم بـ ” بقايا ازلام وصبيان النظام السابق مع الشيطان حفتر ” هم المتورطين في هذه الأعمال .

يشار إلى أن الشبكة الكهربائية قد دخلت في أزمة خلال آخر 48 ساعة عقب هجوم مسلح على محطة الخمس على يد مجموعة مسلحة ما ادى لاظلام تام ، مع اظلام آخر في الشبكة الشرقية بسبب خلل في محولات اجدابيا قمينس .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كلام السفهاء للتافهين، لاأدلة ولاشهود. الحاصيلو صحة ليه حفتر قطرلكم التوم في ….

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