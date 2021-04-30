الهنقاري : حفتر وبقايا أزلام القذافي يخوضون حرب ممنهجة لتخريب الكهرباء

ليبيا – تعليقًا على ما أعلنه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن تعرض الشبكة الكهربائية لهجمات متعمدة هدفها خلق ازمة مفتعلة ، تحدث المحلل السياسي محمد الهنقاري عن من زعم بأنهم وراء هذه الأعمال .

وقال الهنقاري مخاطبًا متابعيه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :” الحمدللع انكم عرفتوا من هي اليد الي تعمل علي تخريب الممنهج للكهرباء من داخل الشركة وخارجها “.

وزعم الهنقاري أن مايحدث يسمى في علم يندرج ضمن ما أسماه الحروب الحديثة ( حرب الخدمات ) ونشر صورًا لخبر من صفحات ومنصات للهجوم المسلح بالخمس .

فيديو | محذرًا من الحرب الداخلية .. الدبيبة : الكهرباء قطعت بفعل فاعل وهناك من كان يسعى لفتنة وحرب في #طرابلس يوم أول أمس. #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/WIhqTktVGs — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 29, 2021

وفي حديث مثير للسخرية ، زعم الهنقاري أيضًا أن من أسماهم بـ ” بقايا ازلام وصبيان النظام السابق مع الشيطان حفتر ” هم المتورطين في هذه الأعمال .

يشار إلى أن الشبكة الكهربائية قد دخلت في أزمة خلال آخر 48 ساعة عقب هجوم مسلح على محطة الخمس على يد مجموعة مسلحة ما ادى لاظلام تام ، مع اظلام آخر في الشبكة الشرقية بسبب خلل في محولات اجدابيا قمينس .

المرصد – متابعات

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