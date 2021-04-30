«الهنقاري»: أزلام النظام السابق يخرّبون الكهرباء في إطار «حرب الخدمات»

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»:” الحمدلله أنكم عرفتوا من هي اليد التي تعمل على تخريب الممنهج للكهرباء من داخل الشركة وخارجها”، على حد تعبيره.

وزعم الهنقاري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هي تسمي في علم الحروب الحديثة “حرب الخدمات” يقودها بقايا أزلام وصبيان النظام السابق مع “الشيطان حفتر”- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وهذه الاتهامات ليست جديدة، إذ سبق وأن أدعت “قناة النبأ” التي كان يملكها زعيم الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية عبدالحكيم بلحاج في صيف 2015 أن “الأجهزة الأمنية” القت القبض على أحد أنصار النظام السابق بورشفانة، كان يقوم بتشغيل 17 مدفأة في وقت واحد لزيادة الأحمال على شبكة الكهرباء.