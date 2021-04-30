«الهنقاري»: أزلام النظام السابق يخرّبون الكهرباء في إطار «حرب الخدمات»

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»:” الحمدلله أنكم عرفتوا من هي اليد التي تعمل على تخريب الممنهج للكهرباء من داخل الشركة وخارجها”، على حد تعبيره.
وزعم الهنقاري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هي تسمي في علم الحروب الحديثة “حرب الخدمات” يقودها بقايا أزلام وصبيان النظام السابق مع “الشيطان حفتر”- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.
وهذه الاتهامات ليست جديدة، إذ سبق وأن أدعت “قناة النبأ” التي كان يملكها زعيم الجماعة الليبية المقاتلة الإرهابية عبدالحكيم بلحاج في صيف 2015 أن “الأجهزة الأمنية” القت القبض على أحد أنصار النظام السابق بورشفانة، كان يقوم بتشغيل 17 مدفأة في وقت واحد لزيادة الأحمال على شبكة الكهرباء.
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