«الكهرباء»: إعادة بناء الشبكة الشرقية بنجاح

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، فجر اليوم الجمعة، إعادة بناء الشبكة الشرقية بـ«نجاح»، وعودة الشبكة تدريجيا للعمل.

ونوهت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بجهود مهندسيها وفنييها.

— إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصر الخميس، وأرجعت شركة الكهرباء السبب في ذلك إلى «حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي/شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة».

وأشارت الشركة إلى انقطاع التيار عن طبرق عند الساعة الخامسة والربع مساء الخميس؛ بسبب «طرح أحمال حوالي 84 ميغاوات لتوصيل التغذية الكهربائية لمحطة شمال بنغازي، لإعادة دخول وحداتها على الشبكة الكهربائية بسبب الإظلام التام الذي حدث قبلها، وذلك عن طريق محطة طبرق 220 ك ف.

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