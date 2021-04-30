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الشح: تجول «الكوني» في بنغازي بدون مصفحات يؤكد أنهم قيادة سياسية «لا طعم لها ولا رائحة»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، تعجبه من تجول موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في مدينة بنغازي بدون حراسة كأي مواطن عادي.

وقال أشرف الشح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” بعد منع المهزوم حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- وطرده لحكومة الدبيبة الأسبوع الماضي وعدم تعليق موسى الكوني على الحادثة باعتباره عضو للمجلس الرئاسي” على حد قوله.

وأضاف موسى الكوني:”يصل الكوني ليلة البارحة إلى بنغازي كمواطن عادي وبدون السيارات المصفحة التى يتجول بها في طرابلس، للأسف قيادة سياسية لا طعم لها ولا رائحة”، بحسب وصفه.

 

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«لا طعم لها ولا رائحة» الشح الكوني تجول قيادة سياسية مصفحات نغازي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طرد عميل تركيا الموالي للأخوان المتشيطنين المدعو دبيبه واجب وطني وعين الصواب وليس خطأ لأنه كان يختبي في وسط ارهابيين اجرم في حق البلاد والعباد فهم من سرق ونهب وخطف ودمر وقلت في ليبيا بعد نكبة فبراير

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  • من تواضع لله رفعه – والتواضع الحكومي دليل على العفة والوطنية والاقتراب من المواطن ليس شيء معيب لاي حكومي او اداري وطني – بل هذا الشيء يشرف الحكومي والاداري بنزوله وتواضعه في بلاده وشعوره بالامان داخل وطنه وبين اهله ومساعدتهم واكمال مشاريعهم والدفع بمستقبل ابناءهم وتشجيعهم داخل وطنهم حتى تكون الارض الليبية لليبيين – وابناءهم وليس لمجرد
    متسلقين خبثاء سارقون لأماناتهم ومستهترين بالمواطن وحقه في أرضه – يختبئون وراء الحرس والسيارات المصفحة وغيره و التي هي من رزق الميزانية العامة الليبية لاعمار المشاريع المتأخرة فالبلاد .
    الوطنية لا تشترى بالمال – اذا كنت وطني يكفي فقط ان ترى الزهور تروى في حداءق بلادك والاشجار تزداد اخضرارا في ارصفة بلادك ومؤسساتها -العامة .

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  • أول حاجة يا سيد أشرف الشح لما قاعد تقول إن موسى الكوني يتجول في بنغازي بدون حرس بنقولك إن بنغازي العصية فيها الأمن والأمان بفضل الله وبفضل القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر مش زي طرابلس اللي فيها المليشيات والمرتزقة المسيطرة عليها

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