الشح: تجول «الكوني» في بنغازي بدون مصفحات يؤكد أنهم قيادة سياسية «لا طعم لها ولا رائحة»

أبدى أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، تعجبه من تجول موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في مدينة بنغازي بدون حراسة كأي مواطن عادي.

وقال أشرف الشح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”:” بعد منع المهزوم حفتر- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- وطرده لحكومة الدبيبة الأسبوع الماضي وعدم تعليق موسى الكوني على الحادثة باعتباره عضو للمجلس الرئاسي” على حد قوله.

وأضاف موسى الكوني:”يصل الكوني ليلة البارحة إلى بنغازي كمواطن عادي وبدون السيارات المصفحة التى يتجول بها في طرابلس، للأسف قيادة سياسية لا طعم لها ولا رائحة”، بحسب وصفه.