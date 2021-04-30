“محمد قشوط”: المليشيات تتحشد في “بوقرين” لإشعال الحرب وعرقلة الانتخابات

حذر الباحث السياسي محمد قشوط من خرق المليشيات المسلحة والمرتزقة المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في أكتوبر الماضي.

وكشف قشوط في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، عن ‏تحشيدات تجرى منذ ظهر أمس الخميس لمليشيات ‎مصراتة والمرتزقة السوريين في شكل أرتال مسلحة.

وأوضح الباحث السياسي أن هذه التحشيدات تجمعت بمنطقة أبو قرين خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وحالة التهدئة على خطوط التماس.

وقال: “بشتى الطرق يسعون لإشعال فتيل الحرب لعرقلة أي تسوية سياسية وتبديد طموح الليبيين في الذهاب لانتخابات نهاية العام”.

يشار إلى أن المليشيات المسلحة تجمعت بتحشيداتها العسكرية، في بوقرين وهي منطقة خط تماس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بحجة تنظيم إفطار جماعي.