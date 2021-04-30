“مكافحة الأمراض” يعقد اجتماعه الثامن للجنة التطعيم ضد “كورونا”

شهدت قاعة اجتماعات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس، صباح أمس الخميس، عقد الاجتماع الثامن للجنة التسييرية للتطعيم ضد فيروس “كورونا”.

جاء تنظيم هذا الاجتماع، بحضور الدكتور بدرالدين بشير النجار مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ بغرض الاطلاع على التطور الحاصل في أنشطة ومهام الحملة الوطنية التي انطلقت الأسبوع الماضي.

وخلال الاجتماع؛ تم استعراض جدول أعمال اللجنة، وآلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، ورصد الصعوبات والمشكلات التي تعترض المهام المطلوب تنفيذها، وكيفية اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان وصول اللقاحات إلى كل أنحاء البلاد.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى استعراض آلية تسجيل الأجانب المقيمين في البلاد بمنظومة التسجيل الإلكتروني للحصول على اللقاح وحتمية إنجاز هذه المهمة بأسرع الوسائل المتاحة.

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