«الشكري»: نطالب النائب العام بتحقيق عادل وشفاف في انقطاعات الكهرباء

علق محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، على حديث عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي أكد فيه أن انقطاع الكهرباء يتم بفعل فاعل”.

وقال الشكري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” السيد المحترم النائب العام الصديق الصور: نطالب بتحقيق عادل وشفاف في ما يثار من أن انقطاعات الكهرباء تتم بفعل فاعل”.

وقال عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، و من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.

أضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، إن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى، وهناك تجار حروب كونوا ثرواتهم من ذلك ويجب على الليبيين أن يعوا ذلك جيدا وأن نستثمر ثرواتنا بعيدا عن الفتنة والحرب.

وتابع رئيس الحكومة في كلمته لأعيان تاجوراء: “لم نستطع دخول سرت التي هي أرض ليبية بسبب المرتزقة الأجانب وقد طلب منا زيارة المدينة برا لكننا رفضنا ذلك وسيادة ليبيا فوق الجميع” وفق قوله.

وعن المؤسسة الليبية للاستثمار، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يعتزم كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب، ويجب أن يعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم في الخارج.

وتابع: هناك وعود كثيرة لجلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وقد تلقى 60 ألف شخص اللقاح إلى حد الآن وأدعو الجميع إلى التلقيح خاصة الحجاج حماية لهم، ولا يوجد برنامج لمعالجة ملف الكهرباء وهناك مجهودات لتجاوز الأزمة وقد خصصنا مبالغ مالية لذلك و2022 سيكون عاما بدون مشاكل في الطاقة.