تعرّف على تفاصيل التغيرات الجوية المتوقعة على ليبيا خلال 3 أيام

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم الجمعة؛ ستشهد أغلب مناطق ليبيا، درجات حرارة مرتفعة، مع هبوب رياح نشطة نسبيًا.

وكشف المركز أن درجات الحرارة ستكون معتدلة على الساحل الممتد من الخُمس إلى أقصى الساحل الغربي.

وفيما يلي تفاصيل التغيرات الجوية التي تشهدها عدد من المناطق وعلى مدى ثلاثة أيام قادمة.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية من رأس أجدير حتى الخمس بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية على أغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 29 – 35 ) مْ على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى الخمس، و ما بين (37 – 43 ) مْ على بقية المناطق، وتسجّل انخفاضًا ملحوظًا يوم الأحد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجبل الأخضر، مثيرة للأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35 – 41) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانًا، على بعض المناطق مما يتسبّب في إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39-42) مْ وتسجّل انخفاضًا يوم الغد على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40 )مْ.

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