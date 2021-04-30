الصحة تناقش الاستعدادات النهائية لإطلاق حملة التوعية بأهمية لقاح كورونا

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، اجتماعاً مع مسؤولي الوزارة لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الحملة الحكومية للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تحت شعار “بيدنا_نحميهم”.

وأوضح المكتب الإعلامي الوزارة الصحة، أن الحملة تأتي بمبادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة بمشاركة كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، جهاز الإسعاف البري والطائر، جمعية الهلال الأحمر الليبي، الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وتهدف الحملة إلى نشر التوعية بأهمية اللقاح لهدف الوصول إلى مناعة مجتمعية متكاملة للقضاء على الوباء.