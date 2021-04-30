لقاء يجمع بين المنفي و كوبيش في طبرق

طبرق 30 إبريل 2021 (وال) التقى السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي” في طبرق أمس الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا السيد يان كوبيش، حيث استمع الرئيس إلى إحاطة المبعوث الأممي بخصوص عمل البعثة لدعم المسار السياسي في ليبيا.

كما تناول اللقاء الخطوات العملية لتنفيذ المصالحة الوطنية وتثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2570، وما ينبغي على البعثة اتباعه من جهود تسييرية؛ للوصول بنجاح إلى الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.(وال ـ طبرق) ف م

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