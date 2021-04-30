“لودريان”: أوروبا متفقة على ضرورة ضمان استعادة استقلال ليبيا

أكد وزير الخارجية جان إيف لودريان خلال زيارته إلى مالطا وعقده مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الخارجية المالطي افاريست بارتولو، أن المباحثات بين الطرفين ركزت بشكل كبير على تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال “لودريان”: لا يسعني إلا أن أكرر هنا أننا ندعم المؤسسات المؤقتة التي خرجت للنور في ليبيا، ونحن مصممون تمامًا على مساعدة الليبيين على استعادة استقلالهم الوطني من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية وضمان استعادة الأمن الذي غاب في الفترات الماضية، والوصول إلى الانتخابات في ليبيا المقرر إجراؤها نهاية العام.

وأضاف: يتحدث الأوروبيون بصوت واحد حول هذه القضية، ومؤخرًا؛ ذهب وزيرا خارجية ألمانيا وإيطاليا معًا لتقديم دعمنا للزخم الجديد الذي تشهده ليبيا في هذه المرحلة، ونحن نتشارك في وجهة نظر بصورة متكاملة، ولدينا التقييم ذاته، مع العلم أنه من الضروري احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف المختلفة والتي تم الاتفاق عليها عندما تم وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 ، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة.

وأردف: هذه ثالث زيارة لي إلى هذا البلد كوزير للخارجية خلال العامين الماضيين، إنها زيارات ممتعة وإيجابية دائمًا، وقد خضنا في مناقشات مهمّة، وسنواصل ذلك خلال الأشهر المقبلة استعدادًا للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي المقرر في بداية عام 2022.

وأضاف: طموحنا خلال رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي سيشمل بوضوح، التركيز على الاستقرار في منطقة البحر المتوسط ، ونحن نتشاطر الطموح نفسه مع الجانب المالطي بشأن هذه القضية، ولدينا أيضًا الرغبة نفسها في إيجاد حلول طويلة الأجل لتحدياتنا المشتركة ، سواءً كانت تتعلق بالمناخ أو التكنولوجيا الرقمية أو الصحة.

وتابع: في هذه المرحلة الاستثنائية؛ ناقشنا أيضًا الحاجة إلى العمل معًا لمكافحة الوباء والتأكد ليس فقط من مشاركة الجهود لمجابهة هذا التحدي على المستوى الأوروبي ولكن أيضًا ركزنا على إمكانية بناء سياسة صحية على المدى الطويل من خلال المضي كثيرًا في الهجوم في المعركة ضد “كورونا” في البلدان الواقعة على الجانب الآخر من البحر المتوسط ، ونحن متفقون تمامًا في تلك المناقشات.

واستطرد: تحدثنا على نطاق أوسع عن العلاقة مع جارتنا الجنوبية ، لأنها أيضًا ستكون قضية مهمة للرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي ، ومالطا وفرنسا هما من أكثر دول الاتحاد الأوروبي وعيًا بأهمية هذا البعد المتوسطي وأهمية هذا الجوار الجنوبي.

وقال “لودريان”: فيما يتعلق بقضية الهجرة التي ذكرها إيفاريست مطولاً في ملاحظاته والتي ناقشناها نحن أيضًا في اجتماعاتنا ، فمن الواضح أن هناك مفاوضات أوروبية مهمة جارية لإكمال الاتفاقية القادمة بشأن الهجرة واللجوء، وفرنسا عازمة على المساعدة في تحقيق ذلك. وهي تشاطر مالطا حرصها على التضامن مع البلدان التي تتعرض لهذه الهجرة في المقام الأول، كما أنها تشترك في سياسة المسؤولية الجماعية للناس. لذلك يجب أن نحقق تقدمًا في هذا الاتجاه ، ونعتقد أن دورنا في هذا الحوار سيكون مفيدًا للغاية.

وأضاف: في إطار الاتفاقية القادمة بشأن الهجرة واللجوء؛ يجب على أوروبا أن تتمكّن من استكمال هذا الاتفاق الجديد، لأنه لا يمكن أن تسمح لنفسها بالفشل في هذه القضية، لأن المصداقية السياسية للاتحاد الأوروبي مرهونة بذلك، وأنوي أن أشارك في الكثير من الاجتماعات حول هذه المسألة، وسأذهب أيضًا إلى مكتب اللجوء الأوروبي، لأنه هيئة أوروبية مهمة ومن المقرر أن تصبح وكالة اللجوء الأوروبية، وعلينا أن نعزز بسرعة مهامها ومواردها.

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