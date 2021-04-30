الكهرباء.. “هزّة” أثارت قلق الليبيين.. هل تُطلّ الأزمة مُجدّدًا؟

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، إن الشبكة الكهربائية تعرضت لهزّة، مساء الأربعاء، بشكل غريب ومفاجئ، في القطاع الغربي من الشبكة؛ أدت إلى خروج بعض وحدات التوليد، وكذلك فصل كافة خطوط نقل الطاقة بالمنطقة الغربية عن العمل.

وأضاف “العبدلي” أن مُشغّلي الشركة العامة للكهرباء تمكنوا من السيطرة على الشبكة وحال ذلك دون دخولها في حالة إظلام تام، مشيرًا إلى أن العاملين أنجزوا عملهم رغم أنهم يعملون في ظروف صعبة، على شبكة كهربائية منهارة بالكامل، ولم تتم صيانتها أو تطويرها منذ حوالي عشر سنوات مضت؛ نتيجة الظروف التي تمر بها الشركة، والبلاد بشكل عام.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة: الوضع في تحسن، حاليًا، حيث تم إرجاع جزء لا بأس به من وحدات التوليد وكذلك خطوط النقل، وسنعمل على أن تكون جميع الوحدات قد عادت للعمل بنهاية نهار اليوم أو على أقصى تقدير مع صباح يوم غد، ولن نترك مواقعنا في مركز التحكم وبقية الأماكن التي تحتاج إلى الصيانة، ولن نرجع لبيوتنا إلا بعد التغلب على هذه المشكلة وإرجاع الشبكة إلى ما كانت عليه.

وعن سبب الهزة الكهربائية التي أدت لانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة؛ قال “العبدلي”: أداء الشبكة مع بداية شهر رمضان كان جيدًا والطقس أيضًا ساعد على عمل الشبكة بشكل ممتاز، لكن حادث يوم أمس كان غريبًا وغير مفسر حتى الآن، وننتظر عرض فرق العمل تقاريرها؛ لتكون لدينا إجاباتٌ واضحةٌ عن أسباب الحادثة.

وبالتزامن مع ذلك؛ أعلنت الشركة العامة للكهرباء إظلامًا تامًا بالمنطقة الشرقية بسبب فصل دوائر أجدابيا – قمينس 220 كيلوفولت، مؤكدةً مواصلة العمل لإرجاع التيار الكهربائي وتشغيل الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي.

وتتواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية، التي تنعكس بدورها على شبكة التوزيع وتزيد من معاناة المواطنين، حيث قامت مجموعة خارجة عن القانون، الخميس، بالاعتداء على خط موسى فرعية كريدان، بدائرة توزيع قصر بن عشير، وسرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 900 متر؛ ممّا أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وتسبب استمرار الاعتداء على خط بوشحمة تفريعة الأسواق للمرة الثانية وذلك صباح الخميس وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر بدائرة توزيع النجيلة، التابعة لإدارة توزيع الجفارة، كذلك، في انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين، وكذلك تم الاعتداء على خط الـ 12 فرعية المسماري وسرقة أسلاك ضغط عالٍ بمسافة 150 مترًا بدائرة توزيع النقازة التابعة لإدارة توزيع المرقب.

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