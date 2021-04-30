ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، القبض على تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز المالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم أحد المواطنين بشكوى إلى قسم التحقيقات بمكتب النائب العام يفيد فيها بحدوث اختراق لأحد حسابات أفراد أسرته، وسحب معلومات وصور شخصية وابتزازه بهدف دفع مبلغ مالي وعدم نشر المعلومات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حسب بيان صادر عن الوزارة.

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وبناء على ذلك، تم تشكيل فريق عمل أمني متخصص من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام ومن خلال مهام التحري وجمع المعلومات تم ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص وهم المدعو «ع.م.أ» والمدعو «م.ر.أ» والمدعو «م.ج.أ».

وأشار البيان إلى امتهان التشكيل العصابي أعمال الابتزاز المالي والتشهير عبر استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، وبعد التحقيق مع المعنيين اعترفوا جميعا بما نسب إليهم، إضافة إلى مسؤوليتهم عن عدة وقائع مماثلة كانت مسجلة ضد مجهول.

وأتخذت كل الإجراءات القانونية وذلك بإحالة المتهمين إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

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