“المنفي” يبحث مع أعيان طبرق ملف المصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الخميس، مع أعضاء المجلس البلدي طبرق وأعيان وحكماء المدينة؛ عددًا من الملفات والقضايا الخدمية.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سُبل إنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، إضافةً إلى حلّ مشكلة الأوضاع الخدمية المتردية.

“المنفي”؛ طمأن الأعيان بالعمل على توجيه الحكومة بتوفير الخدمات، خصوصًا المياه والكهرباء.

بدوره، أعرب مجلس أعيان وحكماء طبرق عن دعمه للمجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده؛ للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

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