واشنطن: مستعدون لمواصلة الضغط لسحب القوات الخارجية من ليبيا

ليبيا- أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” استعداد الولايات المتحدة لمواصلة الضغط من أجل تحقيق انسحاب كل القوات الخارجية من أراضي ليبيا.

تأكيد الوزارة جاء على لسان لورا كوبير نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي في واشنطن الذي تابعت مجرياته صحيفة المرصد، وخلاله أشارت كوبير إلى أن مواصلة واشنطن متابعة تطورات أوضاع ليبيا انطلاقًا من الضرورة التامة لانسحاب كل القوات الخارجية، وهو ما تم الاتفاق عليه دوليًا.

وأضافت كوبير بالقول: “ونحن سنكون مستعدين للاستمرار في مواصلة الضغط في حال عدم حدوث ذلك”.

بدورها شددت كاثلين هيكس وهي نائبة أخرى لمساعد وزير الدفاع الأميركي في تصريحات صحفية رصدتها صحيفة المرصد على ضرورة التركيز بشكل أكبر على ما تفعله روسيا في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية