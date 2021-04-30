«الزناتي» يقف على الاستعدادات النهائية لانطلاق حملة التوعية بـ«لقاح كورونا»

قالت وزارة الصحة، إن وزيرها الدكتور على الزناتي، عقد اجتماعا ضم مدير مكتب وزير الصحة، ومدير مكتب وزير الاتصال والشؤون السياسية، ومستشار وزير الاتصال والشؤون السياسية، ومدير العلاقات، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، ورئيس قسم التوعية بالوزارة؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الحملة الحكومية للتوعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تحت شعار “بيدنا_نحميهم”.

وبحسب بيان وزارة الصحة، أمس الخميس، فإن الحملة تأتي بمبادرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة بمشاركة كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجهاز الإسعاف البري والطائر، وجمعية الهلال الأحمر الليبي، والحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وتهدف هذه الحملة، إلى نشر التوعية بأهمية اللقاح لهدف الوصول إلى مناعة مجتمعية متكاملة للقضاء على الوباء، وفقا للبيان.