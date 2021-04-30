باحثة سياسية: القوى الدولية والفاعلة لن تترك ليبيا نعود إلى نقطة الصفر

عبرت رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية بدرة قعلول عن تخوفها من انتكاس المسار السياسي السلمي في ليبيا.

واعتبرت قعلول في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أنّ ”أسباب عودة التوتر كثيرة ومنها أنّ الحوار السياسي والمصالحة لم يتم بناؤهما على قاعدة سليمة”.

وقالت رئيسة المركز: “كان من المفترض أنّ أول خطوة يتم تنفيذها بعد إعلان وقف إطلاق النار نزع سلاح الميليشيات والمرتزقة وإيقاف تدفق وفود المرتزقة عبر الطائرات التركية“، مضيفة أنّ ”البناء لم يكن على درجة سليمة وعلى وعي تام بالمشهد الليبي وخصوصيته“.

ورأت قعلول أنّه يجب على حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تحظى بدعم سياسي دولي أن تبني حزاما سياسيا داخليا؛ لأنه ستكون لحالة التوتر الحالية تداعيات كبيرة جدا وقد تكون هناك مساومات.

وأكدت قعلول في السياق ذاته أن ”القوى الدولية والفاعلة لن تترك الوضع يعود إلى نقطة الصفر“ لكنها رجحت أن ”تحدث اضطرابات وربما تكون هناك تصفيات جسدية واغتيالات ومساومات بالملفات ولكن دون العودة إلى الحرب الأهلية“.

يشار إلى أن المليشيات المسلحة تجمعت بتحشيداتها العسكرية، في بوقرين وهي منطقة خط تماس وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بحجة تنظيم إفطار جماعي.