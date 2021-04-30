تكتل فزان النيابي لرئاسة البرلمان: لا اعتماد للميزانية قبل تسمية المناصب السيادية

ليبيا – أصدر تكتل فزان النيابي بيانًا تمت فيه مطالبة الأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم عرض الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أوضح أن عرض واعتماد الميزانية يجب ألّا يتم قبل تسمية المناصب السيادية، وبالأخص منصب محافظ المصرف المركزي ورئيسا الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة. مؤكدًا إنه من غير المنطقي اعتماد الميزانية من دون أدوات رقابية.

وأضاف البيان: إن الاعتماد من دون هذه الأدوات يعرض موارد الدولة للفساد وإهدار المال العام، فضلًا عما سيلحق بمفوضية الانتخابات وصولًا لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية تسمية كل الوكلاء لكافة الوزارات من دون تدخل أعضاء ملتقى الحوار من فزان.

وحذر البيان من استخدام الرشوة السياسية كما حدث في بعض المناصب الوزارية، ليكون مبدأ المشاركة والتمثيل العادل للبعد الجغرافي وتمثيل المرأة بنسبة 30% والشباب والمكونات الثقافية المنصوص عليها في اتفاق تونس والاتفاق السياسي، مبينًا أن فزان عانت طيلة الـ10 سنوات الماضية من الانقسام السياسي.

وأضاف البيان: إن المعاناة شملت تحمل فزان لضنك العيش والحروب، وهو ما يحتم دعوة المجلس الرئاسي للقيام بمهامه بخصوص الوضع المتدهور في الحدود الجنوبية والأحداث الحاصلة في تشاد، والتعامل مع المرتزقة التشاديين الذين يتخذون من الجنوب الليبي نقطة انطلاق لهجماتهم على مدن ليبيا وتشاد المتاخمة للحدود.

وشدد البيان على تمسك تكتل فزان النيابي بحقه في تخصيص صندوق تنمية الجنوب وتسييل مبالغ مخصصة من حكومات سابقة، وتحميل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، موجهًا الدعوة لنائب رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة عن فزان لمباشرة عمليهما من سبها لتوفير الخدمات.

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