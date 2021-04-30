المنفي يجتمع بمجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق

طبرق 30 إبريل 2021 (وال) اجتمع السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي” أمس الخميس، بمجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق.

وتطرق الاجتماع، لمناقشة سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردي الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وطمأن السيد الرئيس الأعيان والحكماء، بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها في أقرب وقت ممكن، خصوصاً الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.

بدوره أعرب مجلس إعيان وحكماء مدينة طبرق، عن دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين. (وال ـ طبرق) ف م

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