المنفي يناقش مع أعيان وحكماء طبرق سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الخميس مجلس أعيان وحكماء مدينة طبرق.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لمناقشة سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، إضافة إلى تردي الأوضاع الخدمية التي تعاني منها المدينة.

وطمأن المنفي الأعيان والحكماء بأنه سيقوم على الفور بتوجيه حكومة الوحدة الوطنية للقيام بمهامها تجاه مدينة طبرق وخدمة سكانها في أقرب وقت ممكن، خصوصًا الإشكالات المتعلقة بخدمات المياه والكهرباء.

بدوره أعرب مجلس إعيان وحكماء مدينة طبرق عن دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير كافة جهوده للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية