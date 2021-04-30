الداخلية: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز المالي

كشف مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز المالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه وبالإشارة إلى الشكوى المقدمة لقسم التحقيقات بمكتب النائب العام من قبل أحد المواطنين بشأن اختراق أحد حسابات أفراد أسرته وسحب معلومات وصور شخصية وابتزازه مقابل دفع مبلغ مالي وعدم نشر المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءا على ذلك تم على الفور تشكيل فريق عمل أمني متخصص من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية وقسم التحقيقات بمكتب النائب العام ومن خلال مهام التحري وجمع المعلومات فقد تم الوصول إلى الحسابات التي كانت تستخدم في أعمالهم.

وأضاف المكتب، أن التحريات أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص وهم المدعو “ع.م.أ” والمدعو “م.ر.أ” والمدعو “م.ج.أ” والذين كانوا يمتهنون أعمال الابتزاز المالي والتشهير عبر استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، وبعد التحقيق مع المعنيين اعترفوا جميعا بما نسب إليهم وكذلك اعترفوا ثلاثتهم بالقيام بعدة وقائع ضد مواطنين وكانت مسجلة ضد مجهول، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية وذلك بإحالة المتهمين إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.