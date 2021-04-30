الدبيبة خلال جولة بشركة الكهرباء: ملف انقطاع التيار أمام النائب العام.. وربط الشبكتين الغربية والشرقية ضرورة

دان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الانقطاع «غير المبرر» للتيار الكهربائي، أمس الخميس، وذلك بعد نحو 20 يوما من عمل شبكة الكهرباء بـ«كفاءة» دون انقطاع تقريبا، مؤكدا أن الانقطاع «حدث بفعل فاعل»، ورفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لغرف تحكم بمحطات كهرباء تابعة للشركة العامة للكهرباء، حيث استمع الدبيبة إلى شروح من مسؤولين بالشركة لأسباب انقطاع الكهرباء أخيرا، مؤكدين أن ما حدث من انقطاع في التيار لا يمكن «تبريره فنيا»، مستعرضين صورا تظهر تعرض بعض الموصلات إلى إطلاق نار.

وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصر الخميس، وأرجعت شركة الكهرباء السبب في ذلك إلى «حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي/شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة».

– الدبيبة: الكهرباء انقطعت أمس بفعل فاعل وهناك من يسعى لعودة الحرب

– إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية

-«الكهرباء»: إعادة بناء الشبكة الشرقية بنجاح

وخلال الجولة، دعا مسؤولو شركة الكهرباء رئيس الحكومة إلى التدخل لوضع حد لظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي انتشرت أخيرا. ودان الدبيبة هذه الظاهرة باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وحض المواطنين على ضرورة حماية الثروة الكهربائية، معلنا تفويض وزير الداخلية بفتح تحقيقات بالخصوص في كل مناطق ليبيا.

كما دعا مسؤولو شركة الكهرباء إلى ضرورة العمل «فورا» على الربط بين الجناحين الشرقي والغربي للشبكة الكهربائية، مؤكدين أن الإظلام الذي حدث أمس بالمنطقة الشرقية «ما كان ليحدث لو كان هناك ربط بين الشبكتين». فيما أكد الدبيبة أن ذلك «لن يحدث» إلا بفتح الطريق الساحلي داعيا اللجنة العسكرية «5+5» إلى «سرعة» العمل في هذا الاتجاه

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، فجر اليوم الجمعة، إعادة بناء الشبكة الشرقية بـ«نجاح»، وعودة الشبكة تدريجيا للعمل، منوهة بجهود مهندسيها وفنييها.

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