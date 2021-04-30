العكروت: لا بد من التشهير ومعاقبة المسؤول عن انقطاع الكهرباء

تساءل محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق في سلطنة عمان والبحرين:” ماذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، أن انقطاع الكهرباء عن معظم أرجاء البلاد، تم بفعل فاعل”.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” هذا الفاعل يجب أن يتم التشهير به على الملأ، ويجب أن تتم معاقبته بأقصى وأقسى العقوبات، حسب قانون الحرابة كما ورد في القرآن الكريم”.

وتابع:” هنا تظهر سطوة وسلطة الدولة وهيبتها وقوّتها، الدولة لا تخشى الأفراد، ولا تضع اعتباراً لردات أفعال الأفراد ولا المدن ولا القبائل، إذا لم تُظهر الدول جبروتها وسطوتها في مثل هذه الحالات، فمتى ستظهرها؟”.

وقال عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، و من يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.

أضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، إن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى، وهناك تجار حروب كونوا ثرواتهم من ذلك ويجب على الليبيين أن يعوا ذلك جيدا وأن نستثمر ثرواتنا بعيدا عن الفتنة والحرب.

وتابع رئيس الحكومة في كلمته لأعيان تاجوراء: “لم نستطع دخول سرت التي هي أرض ليبية بسبب المرتزقة الأجانب وقد طلب منا زيارة المدينة برا لكننا رفضنا ذلك وسيادة ليبيا فوق الجميع” وفق قوله.

وعن المؤسسة الليبية للاستثمار، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه يعتزم كشف حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار أمام الشعب، ويجب أن يعلم الليبيون حجم أرصدتهم واستثماراتهم في الخارج.

وتابع: هناك وعود كثيرة لجلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وقد تلقى 60 ألف شخص اللقاح إلى حد الآن وأدعو الجميع إلى التلقيح خاصة الحجاج حماية لهم، ولا يوجد برنامج لمعالجة ملف الكهرباء وهناك مجهودات لتجاوز الأزمة وقد خصصنا مبالغ مالية لذلك و2022 سيكون عاما بدون مشاكل في الطاقة.