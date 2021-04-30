نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 30 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 30 ابريل 2021.

ووفقا للمخلص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد درجات حرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة نسبيا بينما تكون درجات الحرارة معتدلة على الساحل الممتد من الخمس إلى أقصى الساحل الغربي .

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب .

• الرياح : شمالية غربية من رأس أجدير حتى الخمس بينما تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء السبت إلى شمالية غربية على اغلب المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 29 – 35 ) مْ على المناطق الساحلية من رأس أجدير حتى الخمس، و مابين (37 – 43 ) مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الأحد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على الجبل الأخضر مثيرة للأتربة والرمال .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35 – 41) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: قليلة السحب تتكاثر احيانا .

• الرياح: جنوبية شرقية ة معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-42) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40 )مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:47)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:19)

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