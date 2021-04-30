صنع الله يتابع حادث اصطدام ناقلة نفطية بالرصيف في المنطقة الحرة بمصراتة

وصل مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، و المهندس إبراهيم أبو بريدعة، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إلى المنطقة الحرة بمصراتة للاطلاع على آثار حادث اصطدام الناقلة النفطية (ارينا) بالرصيف النفطي لدى مناورتها للتراكي على الرصيف.

واستقبل مصطفي صنع الله، أمس الخميس، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كيت انجلش والوفد المرافق لها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبان في مجال النفط والغاز و الطاقات المتجددة و حماية البيئة ، حيث أكد مصطفى صنع الله أن لدى المؤسسة الوطنية للنفط الرغبة في الاستفادة من خبرات المملكة المتحدة في مجال تدريب العنصر البشري وتطويره في مجال صناعة النفط والغاز معتبرا ان المعاهد و الجامعات البريطانية هي المكان المناسب للتدريب تاريخيا .