منظمة الصحة في ليبيا تدعو الفئات المعرضة للخطر إلى ضرورة التطعيم ضد «كورونا»

دعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، ومواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن تلقي اللقاحات تقلل من احتمالية ظهور أعراض معتدلة وشديدة لفيروس «كورونا»، موضحا تلقي ممثلة المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، جرعة أولى من اللقاح، وإجراؤها اختبار «PCR» قبل السفر بالطائرة، حيث تبين خلوها من الأعراض لكنها دخلت العزل الذاتي لمدة أسبوعين.

– النجار: تطعيم ٧٠ ألف شخص ضد «كورونا».. والحملة تسير بشكل مرض

وخلال إحاطة حول سير عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد مرور 13 يوما على إطلاقها، قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الخميس، إن الحملة الوطنية تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.

وأشار النجار إلى وجود إقبال «جيد» من قبل المواطنين على التسجيل بمنظومة التطعيم، متوقعا أن تسهم في تقليل نسب الإصابة والوفيات وحماية الفئات المستهدفة من الفيروس.

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