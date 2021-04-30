وزير الداخلية يلتقي رئيس “الهلال الأحمر” لمناقشة “المسائل المشتركة”

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن بمرعي عبدالحميد الدرسي الأمين العام للهلال الأحمر الليبي وممثل ليبيا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر الدوليين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع الذي عقد أمس الخميس يأتي ضمن لقاءات الوزير المتواصلة من أجل تعزيز دور الوزارة في تنسيق الأعمال الإنسانية، خاصة تلك المرتبطة بالمهاجرين غير الشرعيين وعقد الدورات التدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية في مجالات الإسعاف والطوارئ والدعم النفسي.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول العديد من المسائل ذات الاهتمام الثنائي المشترك، والتي على رأسها إيجاد السبل الكفيلة من أجل تأدية وزارة الداخلية لمهامها الإنسانية بالمجتمع على أكمل وجه، وبما يضمن مشاركة فاعلة منها في العديد من البرامج وخطط العمل التي تتولاها جمعية الهلال الأحمر الليبي ولجان الصليب الأحمر الدولي.