صنع الله في المنطقة الحرة بمصراتة للاطلاع على آثار اصطدام ناقلة نفطية بالرصيف

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، إلى المنطقة الحرة بمصراتة.

وقالت مؤسسة النفط عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الزيارة تهدف إلى «الاطلاع على آثار حادث اصطدام الناقلة النفطية أرينا بالرصيف النفطي لدى مناورتها للتراكي على الرصيف»، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

– صنع الله يوجه شركة البريقة بسرعة افتتاح مستودع لغاز الطهي في تاورغاء

والخميس، جه صنع الله شركة البريقة لتسويق النفط بسرعة افتتاح مستودع لغاز الطهي في تاورغاء من أجل المساهمة في توفيره لأهالي البلدة، واعدا بتقديم الدعم قدر المستطاع وفق الإمكانات المتاحة للبلدة.

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