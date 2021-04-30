«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الجمعة 30 أبريل 2021)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، طرح الأحمال ساعتين بالجناحين الغربي والجنوبي للشبكة الكهربائية.

في حين تراوحت ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي للشبكة بين ثلاث إلى أربع ساعات، حسب نشرة طرح الأحمال اليومية، المنشورة على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وحدث إظلام تام على شبكة كهرباء المنطقة الشرقية عند الساعة الرابعة عصر الخميس، وأرجعت شركة الكهرباء السبب في ذلك إلى «حدوث انفجار على أحد عوازل الاختراق على دائرة جنوب بنغازي/شمال بنغازي 220 ك.ف داخل محطة الشمال القديمة». وفجر الجمعة أعلنت الشركة إعادة بناء الشبكة الشرقية بـ«نجاح»، وعودة الشبكة تدريجيا للعمل، منوهة بجهود مهندسيها وفنييها.

ودان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الانقطاع «غير المبرر» للتيار الكهربائي، أمس الخميس، وذلك بعد نحو 20 يوما من عمل شبكة الكهرباء بـ«كفاءة» دون انقطاع تقريبا، مؤكدا أن الانقطاع «حدث بفعل فاعل»، معلنا رفع ملف بالخصوص إلى النائب العام.

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