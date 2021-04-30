ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 April, 2021

كشف المؤسسة الوطنية للنفط، الجمعة، عن وقوع حادث اصطدام لناقلة نفطية بالرصيف النفطي بالمنطقة الحرة في مصراتة.

وقالت المؤسسة، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إبراهيم أبو بريدعة، تفقدا آثار حادث اصطدام الناقلة النفطية “أرينا”، بالرصيف النفطي لدى مناورتها للتراكي على الرصيف.

ولم تقدم المؤسسة الوطنية للنفط، أي تفاصيل أخرى حول الحادث والخسائر الناجمة عنه.