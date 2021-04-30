ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا تدعو الجميع لتناول لقاح كورونا

أجرت إليزابيث هوف، رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إختبار الـ ” بي سي آر” الخاص بـ

كوفيد19 و كانت النتيجة إيجابية.

قالت بعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، عبر بيان، إن إجراء هذا الاختبار روتينياً ومطلوباً قبل السفر جواً، علماً بأنها كانت قد تلقت مؤخراً الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19.

أضافت: تقلل اللقاحات من احتمالية ظهور الأعراض المعتدلة والشديدة لهذا المرض، والسيدة هوف حاليًا لا تعاني من أية أعراض و تمضي فترة العزل الذاتي المنزلي لمدة أسبوعين.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الفئات المعرضة للخطر إلى أخذ لقاح كوفيد-19 وكذلك الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية، من أجل الحد من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.