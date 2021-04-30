ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 April, 2021

وجّه رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ “عمر سعد عبد الله الحداد” بيانا إلى مديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، و رؤساء أقسام شؤون المساجد بالمكاتب ، يوضح فيه حزمة من النقاط المهمة المتعلقة بجائحة كورونا، التي يجب تنفيذها في صلاة العيد .

و شدّدت العامة للأوقاف على ضرورة ،العمل على ما أوصت وتوصي به الجهات الطبية المختصة لمكافحة وباء كورونا ،و العمل بجميع التعميمات السابقة الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف بالخصوص ،مؤكدة أنه كل من يشتكي من ارتفاع درجة حرارته أو أي عرض من وباء كورونا عليه عدم الحضور للصلاة .

و دعت الهيئة أن تكون صلاة العيد في الساحات مع عدم الاقتصار على مصلى واحد ؛ منعا للتزاحم وتحقيقا للتباعد بين المصلين ،مع تحقيق التباعد الجسدي بوضع علامات للمصلين بما لا يقل عن متر واحد مع مراعاة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة .

كذلك يتم فتح جميع المداخل والمخارج في المصليات لتسهيل الحركة وتجنب الزحام ،و القيام بأعمال التعقيم قبل وبعد الصلاة من قبل الجهات المختصة و التنسيق مع الجهات الأمنية بشأن تأمين وحماية المصليات والمساجد وتنظيم حركة الدخول والخروج للمصلين.

وقت صلاة العيد يكون بعد حوالي 40 دقيقة مع مراعاة التوقيت الزمني لكل مدينة ، تقصير زمن صلاة وخطبة العيد بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة مع جعل أمكنة مخصصة للنساء في المصليات على أن تكون خلف الرجال.

التنبيه على أن الأفضل للمرضى وكبار السن هو عدم الحضور الصلاة لأنهم الفئة الأكثر عرضة للخطر ، ومنع اصطحاب الأطفال دون السابعة .

وضع الملصقات واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في أماكن واضحة .

التعميم على الخطباء والوعاظ من خلال الخطب والدروس لحث المصلين على ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في كافة أمور الاحترازية في كافة أمور الحياة