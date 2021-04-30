وزيرا خارجية أمريكا والجزائر يتباحثان حول الأوضاع الليبية

دخلت الجزائر في مباحثات للمرة الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول أزمات المنطقة الأفريقية خاصة ليبيا ومالي.

وأجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بوقادوم في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن المباحثات بين بوقادوم وبلينكن تضمنت “تقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة في مختلف المجالات”.

وتبادل الوزيران الجزائري والأمريكي وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بمنطقتي المغرب العربي وأفريقيا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في ليبيا ومالي.