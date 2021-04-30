توزيع إصابات كورونا في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 519 حالة شفاء، وست حالات وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «393»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 2687 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2251 عينة، وإيجابية 436 عينة بنسبة 16.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

فيما توزعت إصابات كورونا على كل من طرابلس بـ172 حالة جديدة و18 مخالطة، ومصراتة بـ19 حالة مخالطة، والقلعة وبني وليد وغدامس والعجيلات والرجبان والكفرة والخمس بحالة واحدة جديدة لكل منها، وزليتن 5 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، والقرة بوللي بحالتين جديدتين، والعامرية بـ3 حالات جديدة، وطبرق 5 حالات جديدة، والسائح 5 حالات جديدة، وصبراتة 12 حالة جديدة، وسبها 3 حالات جديدة، والرياينة 7 حالات جديدة، والزاوية الغرب 4 حالات جديدة، والزاوية المركز 18 حالة جديدة و7 حالات مخالطة، وتازربو حالة مخالطة، والماية 5 حالات جديدة، ويفرن بحالتين مخالطتين، وقصر الأخيار بحالتين جديدتين، وقصر بن غشير 17 حالة جديدة.

كما سجلت أجدابيا حالة جديدة و3 حالات مخالطة، وصرمان 4 حالات جديدة، وجنزور 3 حالات جديدة، والزنتان حالتين جديدتين و69 حالة مخالطة، وزوارة 35 حالة مخالطة، وظاهر الجبل 3 حالات جديدة.

«مكافحة الأمراض»: 436 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ321 حالة، و4 حالات في سبها، و26 حالة في الزاوية المركز، وحالتين في أجدابيا، و24 حالة في الزنتان، و35 حالة في مصراتة، و28 حالة في ظاهر الجبل، و10 حالات في القلعة، و4 حالات في الخمس، وحالتين في تازربو، و31 حالة في قصر بن غشير، و20 حالة في غدامس، و9 حالات في صرمان، و3 حالات في مسلاتة.

بينما توزعت حالات الوفاة على كل من الزاوية المركز بحالتين وحالة واحدة في كل من القلعة والخمس ومسلاتة ووادي عتبة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 177 ألفا و508 حالات بينها 11 ألفا و288 نشطة، و163 ألفا و191 شفاء، فيما توفي 3029 شخصا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

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