النجار: 70 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا على مستوى ليبيا

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قال، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، إن 70 ألف شخص تلقوا لقاحات كورونا منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس قبل 13 يومًا.

وأضاف النجار، في تصريح صحفي حول آخر مستجدات حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، أن إقبال المواطنين على الحملة جيد حتى الآن، مشيرًا إلى أن لدى الغالبية رغبة في حماية أنفسهم وحماية أسرهم خاصة في فئة كبار السن والأمراض المزمنة.

وأكد النجار، أن التطعيمات ستؤمن حماية كافية لمنع الوفيات ودخول المصابين للعناية الفائقة.

كما أكد النجار، على محدودية اللقاحات يفرض التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووجه النجار الشكر إلى الأطقم الطبية بمراكز الخدمات الطبية في البلديات كافة، على عملها وجهودها الدؤوبة من أجل نجاح الحملة الوطنية للتطعيم.