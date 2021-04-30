الكوني يعقد لقاءات تشاورية في بنغازي

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بدأ النائب بالمجلس الرئاسي، مسى الكوني، الخميس، زيارة إلى بنغازي، لعقد لقاءات تشاورية عن الاستحقاقات التي يعمل المجلس الرئاسي عليها.

وهذ هي الزيارة الأولى للكوني إلى بنغازي منذ تولي مهام عضوية المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الكوني، سيعقد لقاءات تشاورية حول المصالحة الوطنية، واستكمال توحيد المؤسسات، ودعم التجهيز للانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي نشر صور تظهر الكوني يتجول وسط شارع فينيسيا ببنغازي، التقطها أحد المواطنين.