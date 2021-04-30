السفارة الأمريكية: ندعو إلى الفتح الفوري للطريق الساحلي

أعربت السفارة الأمريكية عن دعمها لجهود البعثة الأممية واللجنة العسكرية “5+5″، ودعت إلى الفتح الفوري للطريق الساحلي.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار باعتباره يمثل الرابط الحيوي للتجارة وحركة اللقاحات والوقود.

وكانت البعثة الأممية عبرت في بيان عن استياء المبعوث الخاص يان كوبيش عن التأخير في فتح الطريق الساحلي، وحث لجنة “5+5” على الإسراع في إزالة كافة المعوقات في هذا الصدد.

وأكد كل من المبعوث الخاص واللجنة العسكرية المشتركة أن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية يجب أن يبدأ دون مزيد من التأخير كإجراء حاسم لاستقرار ليبيا وضمان أمنها ووحدتها ومن أجل استقرار وأمن المنطقة بأسرها.

بدورها، هددت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، أمس الخميس، بكشف معرقلي فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب والأسباب المؤدية إلى ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بحسب البيان الختامي لاجتماعات اللجنة.

وأكدت اللجنة العسكرية في بيان أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق، وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية، مشيرة إلى اختيارها القوة العسكرية المشتركة، وتكليفها ببدء تنفيذ المهام المكلفة بها، وتحديد مقر لقيادتها في سرت، على أن تتمركز في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة.