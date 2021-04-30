ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 April, 2021

قال قائد عملية «إيريني» الأوروبية،الأدميرال فابيو أغوستيني، إن المهمة جزء من العملية السياسية في ليبيا التي أفسحت الطريق مع مؤتمر برلين للمسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية لإنهاء الأزمة.

وأشار أغوستيني إلى حيادية العملية الجوية والبحرية الأوروبية في ليبيا، مبينا خلال ندوة عبر الإنترنت في روما نشرتها صحيفة “ايطاليا تلغراف” الاليكترونية الإيطالية أمس الخميس، (ان إيريني تعمل يوما بعد يوم من أجل الاستقرار والأمن في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي على مسافة متساوية من الأطراف المتحاربة) في ليبيا

وبشأن التحديات الجيوسياسية الجديدة في البحر الأبيض المتوسط، لفت أغوستيني إلى أن مهمتها الرئيسية المتمثلة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وأيضا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفط وتهريب البشر عبر عمليات الهجرة غير الشرعية وتدريب خفر السواحل الليبي .

وقال قائد عملية «إيريني» إن (مستقبل أوروبا مكتوب في البحر الأبيض المتوسط ومهمتنا هي أن نكون فاعلين وغير متحيزين).

وفي نهاية مارس الماضي مددت عملية «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا مهامها لمدة عامين آخرين، حيث تعهدت بمواصلة مراقبة السفن المشبوهة، بغض النظر عن مصدرها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وفي آخر نتائج عملها سجلت وتقوم قوة ايريني بمراقبة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية و25 مطارا ومهبطا وسجلت في آخر نتائج عملها ما يقرب من 200 رحلة جوية يشتبه في أنها تحمل شحنات عسكرية من وإلى ليبيا .