وزير الخارجية الفرنسي: مصمّمون على مساعدة الليبيين في استعادة استقلالهم الوطني

ناقش وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو الأوضاع الليبية.

وأكد لورديان في مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات أمس الخميس، دعم باريس للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن أهمية الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال لورديان: “مصمّمون على مساعدة الليبيين في استعادة استقلالهم الوطني بإعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية، وضمان استعادة الأمن في البلاد”.

وأضاف الوزير الفرنسي أن الأوروبيين يتشاركون الزاوية نفسها في الملف الليبي، “مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التي اتُّفق عليها عند التدخل لوقف إطلاق النار ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة”.

وتابع لورديان: “وقد رأيتم أنه منذ فترة، ذهبنا معًا، الوزير الألماني ووزير الخارجية الإيطالي وأنا، لدعم الديناميكية الجديدة التي يتم إنشاؤها في هذا البلد، نحن نتشارك زاوية كاملة ونفس التقدير”.