مركز مكافحة الأمراض: تطعيم 70 ألف في 13 يوم.. والأولوية لكبار السن

أفاد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “بدر الدين النجار” بأن حوالي 70 ألف مواطن تم تطعيمهم بلقاح كورونا خلال 13 يوما من بداية حملة التطعيمات.

النجّار وخلال تصريح صحفي دعا المواطنين الراغبين في تلقي التطعيم إلى تفهم أولويات الحملة التي تركز في مراحلها الأولى على فئتي كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة وذلك من أجل الحد من عدد الوفيات في هاتين الفئتين.

وأوضح النجار أنهم قاموا بتطعيم فئات أخرى خارج منظومة التسجيل بصفة استثنائية، مثل الكوادر الطبية بمراكز العزل والفلترة والمعتمرين وكلهم من الشباب وما دون سن 50 سنة.