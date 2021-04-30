ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 April, 2021

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى إعادة فتح الطريق الساحلي، مؤكدة أنها خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وأعربت السفارة ،في بيان لها ،عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة وبقوة للجنة العسكرية المشتركة 5+5، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.

وأوضحت السفارة أن الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لمواد مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ،أعلنت في وقت سابق ،إنه إذا لم يفتح الطريق الساحلي قريبا ستسمي المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.