مشاورات لتسهيل منح التأشيرة الإيطالية لليبيين

بحث السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني والقنصل الذي اقترحته الحكومة الإيطالية في بنغازي كارلو باتوري، في تسهيلات إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين والإجراءات القنصلية.

وأشارت السفارة الليبية إلى أن اللقاء، الذي جرى في روما، يأتي إنفاذا لما اتفق بشأنه بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، و استعدادا لافتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد أن الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل .

وقال دي مايو قال أمام البرلمان إن إيطاليا أمام حقبة جديدة من العلاقات مع ليبيا، وأعلن عن الموافقة على فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس وإعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي.

وأشار إلى أن السفارة الإيطالية في طرابلس بدأت بالفعل عملها وأعيد إفتتاح القنصلية العامة في بنغازي، وتعيين القنصل العام كارلو باتوري على رأسها، إضافة إلى القنصلية الفخرية التي ستفتتح في الجنوب.

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