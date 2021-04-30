“شلوف”: ماهو المبرر العسكري لمن يرفضون فتح الطريق الساحلي بعد إزالة الألغام؟

تساءل جمال شلوف الباحث والأكاديمي، قائلًا: “بعد إزالة الألغام على امتداد خط النار بين سرت ومصراتة، ما هو المبرر (العسكري) لمن يرفضون فتح الطريق بين سرت و مصراتة؟”.

كتب شلوف على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “هل يظنون مثلا أن من يسمونهم (فاغنر) حين ينوون القيام بعملية عسكرية ستأتي أرتالهم على القطران!!.. الواقع أن المتضرر الوحيد من قفل الطريق بين سرت ومصراتة هو المواطن البسيط الذي يتحمل عبء وخطر السفر وطول الطريق، ويتحمل أيضا فرق التكلفة المرتفعة لنقل البضائع والتي تضاف إلي سعرها المرتفع أصلا”.

وتابع “لا يتحمل من يقفلون الطريق إلا ملايين الدعوات عليهم

طالما ان حتى بيان 5+5 ورعاة اجتماعهم المحليين والدوليين عاجزين حتى عن تسميتهم”.

ويوم أمس، أصدرت اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بيانًا حول مباحثاتها خلال الجولة التاسعة في الفترة من 25 إلى 29 إبريل 2021.

واستهل البيان بمباركة اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، للشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك والدعاء لله أن يعيد هذا الشهر على الشعب الليبي والأمة الإسلامية بالأمن والاستقرار والرفاه”.

ورحبت اللجنة في البيان؛ بـ “صدور قرار مجلس الأمن رقم 2571 / 2021 بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ، وحث جميع الدول الأعضاء بقوة على احترام و دعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون التأخير والمصادقة على آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا”.

وثمن البيان، “الجهود المبذولة من الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي ساهمت في استصدار هذا القرار”، كما ثمنت اللجنة “حضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جانب من اجتماعات اللجنة في مقرها في مدينة سرت

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