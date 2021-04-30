«مكافحة الأمراض» يبحث إمكانية مساعدة الهلال الأحمر في حملة التطعيم ضد كورونا

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين بشير النجار، مع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، أوجه التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا، والمساعدة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، التي أطلقها المركز في المدة الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الخميس، بحضور مدير إدارة الدرن والجدام بالمركز محمد فرج الفرجاني، ومدير مكتب التعاون الفني بالمركز عبير الهادي البُخاري، بحسب بيان للمركز اليوم.

ووفق البيان، بحث اللقاء سبل تذليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه سير العمل، وتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين في كامل البلاد، كما ناقش الطرفان إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر الليبي وتبادل الخبرات.

وشدد الأمين العام للهلال الأحمر الليبي على ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع لليبي.

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