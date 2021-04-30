ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 April, 2021

استقبل مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار ،بمكتبه بمقر المركز بمدينة طرابلس مرعي الدرسي الامين العام للهلال الاحمر الليبي بحضور د. حسين محمد بن عُثمان نائب مدير عام المركز ود. محمد فرج الفرجاني مدير إدارة الدرن والجدام بالمركز ود. عبير الهادي البُخاري مدير مكتب التعاون الفني بالمركز.

حيث تم تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا والمساعدة المركز في الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا التي أطلقها المركز في المدة الماضية وسبل تذليل كل الصعاب والعراقيل التي تواجه سير العمل وتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين في كامل البلاد ، كما ناقش الطرفين امكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الاحمر الليبي وتبادل الخبرات ..

هدا وأثناء الامين العام للهلال الاحمر الليبي على دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مواجهة جائحة كورونا وعلى ضرورة توحيد الجهود للحفاظ على الامن الصحي للمجتمع لليبي ..