صنع الله يبحث إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس نائب رئيس بعثة في السفارة البريطانية لدى ليبيا كيت انجليزي والوفد المرافق لها.

اللقاء ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط- سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة وحماية البيئة. بدوره، أكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم الاستفادة من خبرة المملكة المتحدة في مجال التدريب وتطوير الموارد البشرية في صناعة النفط والغاز، معتبرًا أن المعاهد والجامعات البريطانية كانت المكان المناسب للتدريب تاريخيًا.

كما أشار إلى الصعوبات التي تواجه قطاع النفط الوطني، موضحًا في نفس الوقت أن الوضع بدا يتحسن، خاصة بعد الموافقة على جزء من الأموال التي تحتاجها شركة NOC وشركاتها، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها في الصعيدين المحلي والدولي.

وناقش الجانبان إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في ليبيا، حيث أعربت نائب رئيس البعثة البريطاني كيت إنجليزي عن رغبة الشركات البريطانية المتخصصة في تقديم المشورة التقنية والتكنولوجية، للمساهمة في رفع مستوى الإنتاج وبناء القدرات.

الجانبان بحثا دور المؤسسة الوطنية للنفط في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة؛ حيث استعرضت شركة NOC الجهود المبذولة في هذا الشان والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الدولية المعروفة بسمعتها الطيبة وكفاءته.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية