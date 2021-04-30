ليبيا الان

بالصور | مديرية أمن زوارة تسلم مبالغ بالعملات الأجنبية وسبائك ذهبية لوكيل النيابة بمكتب النائب العام

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – سلمت مديرية أمن زوارة أمس الخميس مبرزات القضية رقم “2 /2017” إلى اللجنة المُشكّلة من قبل وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

مديرية أمن زوارة قالت عبر مكتبها الإعلامي: إنه تم معاينة المبرزات والمتكونة من العملات الأجنبية (الدولار ــ اليورو ـــ عدد من سبائك الدهب)، حيث تم العد من قبل اللجنة المكلفة لاستلام المضبوطات، وإحالتها بعد ذلك إلى مصرف ليبيا المركزي، وفق تعليمات وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

ونوهت المديرية إلى أن مكتب تحريات المنطقة الغربية أشرف على عملية نقل وتأمين المضبوطات إلى العاصمة طرابلس، مشيرةً إلى عملية تسليم، هذه الاموال جاءت بناء على كتاب وكيل النيابة بمكتب النائب العام وبموجب كتاب مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك