لودريان: الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن الانتخابات الليبية المقررة في 24 من ديسمبر المقبل

ليبيا – جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، مشيرًا إلى أن الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

لودريان وفي بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أمس الخميس وفقًا لما نقلته صحيفة اليوم السابع المصرية قال: إن باريس تدعم المؤسسات المؤقتة التي تم اختيارها، مضيفًا مصممون جدًا على مساعدة الليبيين في استعادة استقلالهم الوطني، من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية والتأكد من أنها قادرة على تحقيق الأمن.

وأضاف نتشارك زاوية كاملة، ونفس التقدير، مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التي تم الاتفاق عليها عندما تم التدخل لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية