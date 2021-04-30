السفار الأمريكية تدعو إلى ضرورة فتح الطريق الساحلي

أخبار ليبيا 24

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا إلى إعادة فتح الطريق الساحلي، مؤكدة أنها خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وأعربت السفارة عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة وبقوة للجنة العسكرية المشتركة 5+5، ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن الطريق بمثابة رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لمواد مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين.

وفي وقت سابق قالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إنه إذا لم يفتح الطريق الساحلي قريبا ستسمي المعرقلين والأسباب المؤدية إلى ذلك؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.